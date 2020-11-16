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Интерферон существенно повышает эффективность защитных функций легких, благодаря чему человек гораздо быстрее избавляется от коронавируса. Кроме того, данный препарат способен втрое уменьшить смертность от Covid-19.

К таким выводам пришли английские ученые, которые первыми догадались использовать интерферон для лечения ковидных пациентов. Чтобы подтвердить свое открытие, они пригласили 101 добровольца и провели клинические исследования по всем установленным правилам.

Одна группа испытуемых во время эксперимента регулярно делала ингаляции с применением интерферона. Для другой же было предназначено плацебо. В результате выяснилось, что терапия основанная на интерфероне, существенно облегчает состояние больного примерно за 12-14 дней.

В настоящий момент в Британии уже используют интерферон, который доставляется в дыхательные пути с помощью ингаляций. Однако исследования над ним продолжаются, чтобы раскрыть все возможные перспективы препарата.

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