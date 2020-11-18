Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о коронавирусе с мутациями S-белка. Она сообщила, что в настоящий момент этот возбудитель Covid-19 встречался только в Челябинской области и Санкт-Петербурге. Но ситуация с его появлением все же настораживает.

Все дело в том, что данная мутация делает вирус менее чувствительным к антителам, которые вырабатываются в организме уже переболевших Covid людей. А значит, они могут заразиться снова. При этом Попова отметила, что коронавирус из-за этой мутации не стал сильнее либо слабее.

Она лишь указала, что он по-разному распространяется в разных регионах страны, порождая штаммы, которые отличаются друг от друга. То же самое сейчас происходит и в мире. По словам Поповой, все штаммы, которые выявлены в России, представляют собой G-вариант, распространенный в Западной Европе. А вот китайские штаммы на территории РФ пока обнаружены не были.