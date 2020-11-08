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Люди, которые являются носителями туберкулеза, гораздо реже умирают от коронавируса. Все дело в том, что палочка Коха, провоцирующая это заболевание, стимулирует защитные системы организма гораздо эффективнее бороться с SARS-CoV-2. К такому выводу пришел ученый из Ирака Тариф Фадхил Рахап.

Он пояснил, что большое количество смертей при коронавирусе – это результат цитокинового шторма. Но дело в том, что туберкулез также вызывает подобный шторм. Именно поэтому организм более эффективно защищается от коронавируса, если человек болен туберкулезом.

Автор исследования также заявил, что сформировать подобную защитную реакцию способна и прививка БЦЖ. Она представляет собой облегченную форму туберкулеза, поэтому вполне может заставить организм бороться с коронавирусом. По результатам анализа данных, проведенного учеными, в странах, в которых больше носителей туберкулеза, смертность значительно ниже, чем в остальных.

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