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Представители японского автопроизводителя Nissan решили раскрыть информацию о новых моделях, приготовленных для российского рынка.

Согласно словам Романа Скольского, руководителя российского отдела по связям с общественностью Nissan, в следующем году компания продолжит улучшать наиболее популярные модели: X-Trail и Quashqai. Она также порадует поклонников бездорожья. Вероятнее всего, в продажу поступят обновленные версии внедорожника X-Terra и пикапа Navara.

Первый оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 165 «лошадок», который работает в паре с «автоматом». В продаже имеются как одно-, так и полноприводные варианты авто. Ранее стало известно, что в октябре Nissan смогла реализовать более 5,8 тысячи авто, что почти в 2,1 раза больше, чем за аналогичный отрезок времени 2019 года.

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