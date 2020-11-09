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Если смартфон под управлением операционных систем Android или iOS не хочет заряжаться, эксперты советуют первым делом убедиться в исправности розетки, к которой подключается ЗУ, а также в работоспособности самого зарядного устройства. Для этого достаточно с помощью USB-кабеля подсоединить аппарат к ноутбуку или ПК. Если процесс восстановления заряда начинается, нужно менять ЗУ или розетку.

Кроме того, специалисты перечислили еще пять проблем, которые могут вызвать сложности с зарядкой мобильного телефона.

Одна из самых распространенных – это повреждение или износ кабеля, посредством которого осуществляется подключение. Его можно просто заменить на другой, но эксперты рекомендуют подбирать шнур таким образом, чтобы он подходил к конкретной модели устройства.

Следующая проблема – это поломка контроллера питания в самом смартфоне. Чтобы заменить его, нужно обратиться к специалисту.

Часто не заряжается аккумулятор, который либо был поврежден в результате падения аппарата, либо просто исчерпал отведенный ему ресурс. Решение – установка новой батареи.

Остальные две проблемы – это сломанный разъем, который лучше чинить или менять в условиях сервисного центра, либо проблемы с программным обеспечением. Последние можно устранить путем перезагрузки смартфона либо его перепрошивки.

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