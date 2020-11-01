Эксперты заявили, что одной из главных причин замедления работы ПК или ноутбука являются неполадки программного обеспечения. Они привели сразу 7 способов ускорить компьютер.

Первый из этих способов – очистка меню автозапуска. Необходимо проверить, сколько программ запускается вместе с операционной системой и отключить загрузку тех из них, которые не нужны пользователю.

Следующий способ связан с интернет-браузерами. Все дело в том, что каждая вкладка современных веб-обозревателей представляет собой фактически отдельную программу. Поэтому нужно стараться, чтобы открытых вкладок было как можно меньше.

Эксперты также уверены, что ПК время от времени нужно перезагружать. Причем делать это не раз в неделю или месяц, а пару раз в день. Это позволит очищать операционную систему.

Еще один способ никогда не сталкиваться с «тормозами» во время работы за ПК – установка качественного антивирусного ПО. Оно исключит проникновение вредоносных файлов, которые существенно замедляют любые операции.

Наконец, еще два способа связаны с накопителями. Первый – это замена классического HDD на SSD, который функционирует значительно шустрее. Второй – активация функции ReadyBoost, имеющейся в Windows 10. Она позволяет расширить оперативную память за счет USB-флешки и тем самым ускорить ПК.