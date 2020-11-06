Отсутствие хронических недугов, а также сильный иммунитет позволят человеку быстро избавиться от коронавируса. Помимо этого, в здоровом организме, надежно защищенном иммунной системой, длительное время вырабатываются антитела против Covid, что исключает повторное заражение.

Чтобы подтвердить все вышесказанное, ученые университета Бригама Янга провели исследование с биоматериалом пациентов, переболевших во время первой волны коронавируса. Их целью было изучение анализов тех больных, у которых Covid протекал в легкой либо умеренной форме.

Выяснилось, что практически у всех этих пациентов длительное время после выписки продолжали вырабатываться антитела. В то время как у людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом они сохраняются не более 1-3 месяцев.