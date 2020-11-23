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Исследователи отмечают, что существует множество неочевидных симптомов, способных указать на наличие у больного рака крови. Они решили перечислить наиболее распространенные из них.

К одному из таких признаков можно отнести чрезмерное выделение пота и чувство жара в ночное время суток при отсутствии каких-либо причин для этого. Разумеется, подобное явление может быть связано и с другими заболеваниями, однако врачи все равно рекомендуют как можно скорее посетить больницу при обнаружении данного признака.

У пациентов в возрасте от 25 до 64 лет данное заболевание нередко проявляется в виде появления синяков на теле, усталости, одышки даже при отсутствии физических нагрузок, повышенной температуры и кровотечения из носа. У пожилых людей при лейкемии быстро снижается вес.

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