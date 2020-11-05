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Австралийский ученый Нирмал Робинсон, возглавлявший исследование по коронавирусу, проводимое группой экспертов из разных стран, заявил, что препараты, относящиеся к группе бета-блокаторов, способны демонстрировать хороший эффект против SARS-CoV-2.

Подобные препараты врачи всего мира назначают пациентам, сталкивающимся с сильной мигренью, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением, тревожными состояниями. Эксперимент, который проводился на животных, показал, что лекарство способно вылечить и рак легких. Воспалительный профиль которого схож с SARS-CoV-2.

Комментируя результаты исследований, Робинсон заявил, что препараты могут применяться при аутоиммунных заболеваниях, а также при Covid-19. Если человек заражается коронавирусом, препараты устранят воспалительный процесс, а также позволят восстановить нормальную работу защитных функций организма.

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