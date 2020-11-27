Впервые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском Ухане, однако затем он мутировал на севере Италии и стал более заразным. Именно этот штамм SARS-CoV-2 распространился по всей Европе и продолжает заражать всех на своем пути.

Такой вывод сделал вирусолог Александр Кекуле из Германии. Он рассказал, что когда коронавирус добрался до Италии из Китая, его еще никто не воспринимал всерьез. Тогда он распространился на всю страну, а в северной ее части подвергся мутации. Изменения в белке-шипе сделали возбудитель Covid-19 еще более опасным, для человечества.

По информации вирусолога, в подавляющем большинстве случаев тесты выявляют именно итальянский штамм коронавируса, а не его китайского предшественника. Он гораздо лучше адаптировался к человеческому организму и научился наносить еще больший вред здоровью.