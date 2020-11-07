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Военные эксперты заявляют, что уже к концу года перемирие в Донбассе закончится. По их мнению, новое вооруженное столкновение может стать еще более ожесточенным.

Обозреватели сходятся во мнении, что боевые действия возобновят ВС Украины, которые в настоящий момент накапливают силы и модернизируют вооружение. Вполне возможно, сигналом для них станет невмешательство РФ в конфликт на территории Нагорного Карабаха. Эксперты не исключают надежду украинских военных на то, что России не будет вмешиваться и в столкновение на юго-востоке страны. И это позволит гарантировать успех военной операции.

Также среди причин называется война в Карабахе. Сообщения из НКР эксперты считают «заразительным» примером, которому может последовать любая из сторон.

Некоторые обозреватели отмечают, что ДНР и ЛНР могут прервать перемирие, чтобы нанести превентивный удар. Они внимательно наблюдают за действиями ВСУ, отлично видят, как те наращивают силы и могут атаковать, чтобы не дать провести новую боевую операцию.

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