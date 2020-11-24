Эксперты американского национального института здоровья выявили еще один ранний признак заражения коронавирусом. Это появление на языке металлического привкуса, который заглушает собой все другие вкусы. Данный симптом является вполне достаточным основанием для обращения к врачу или тестирования на Covid-19.

Ученые рассказали о 59-летней пациентке, которая обратилась к медикам из-за потери аппетита и сильной слабости. В беседе с врачом она рассказала, что утратила аппетит из-за того, что все продукты стали какими-то «металлическими» на вкус. Причем данный симптом появился самым первым.

Эксперты пояснили, что вкус металла на языке – не такое уж редкое явление. Он появляется из-за приема препаратов от онкологических заболеваний и каких-либо антибиотиков, а также может указывать на простудное заболевание или повреждения десен. Ничего опасного в нем нет, но при появлении данного симптома лучше все же обратиться к врачу.

Ученые также отметили, что металлический привкус негативно влияет на способность чувствовать запахи, поэтому вполне возможно, что потеря обоняния при коронавирусе связана именно с ним.