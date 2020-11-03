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Александр Галкин, журналист и обозреватель из РФ, сославшись на научные исследования зарубежных ученых, заявил, что люди могли произойти из спор внеземных грибов.

Около 5 лет назад британские специалисты из Великобритании смогли доказать, что человеческий геном включает в себя ДНК нескольких разновидностей грибов. Позднее исследователям из Канады удалось найти в Британской Колумбии грибные споры возрастом шестьсот лет, которые могли принимать участие в эволюции приматов.

По мнению Галкина, эти теории недалеки от правды. Согласно его словам, эксперты, изучавшие астероиды, находили на них следы бактерий и грибов, не имевшихся на нашей планете. При этом обнаруженные организмы способны выживать в мирах, похожих на Землю.

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