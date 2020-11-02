С понедельника начались продажи новой модели мини-компьютера Raspberry Pi 400. На этот раз английский производитель выпустил ПК в клавиатурном корпусе, который в зависимости от комплектации обойдется пользователям в 70 или 100 долларов.

Первый вариант представляет собой лишь клавиатуру, в которую встроена материнская плата. Второй дополняется подробным руководством по эксплуатации, картой памяти Micro SD, адаптером питания для подключения девайса к сети и мышкой. Также в стандартную комплектацию входит HDMI-кабель для подсоединения монитора.

За производительного нового ПК от Raspberry Pi Foundation отвечает процессор ARM Cortex-A72, частота которого составляет 1,8 Ггц. Среди основных функций – все необходимое для полноценной работы – Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet-разъем. К каждому из двух HDMI можно подсоединить современный 4K-монитор. Также можно отметить 4 гигабайта оперативной памяти, благодаря чему устройство справится с любыми несложными задачами.

Для подключения периферийных устройств предусмотрено 3 USB-разъема. Порт USB-C предназначен для подключения блока питания.