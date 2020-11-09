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Стремительное распространение коронавируса на Украине вынудило власти страны пойти на дополнительные карантинные меры. В их рамках будут временно запрещены плановые госпитализации и хирургические операции. Помимо этого, медицинские учреждения будут принимать лишь пациентов с Covid-19 или с тяжелыми заболеваниями в фазе их критического обострения.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявляет о слишком напряженной ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе на Украине был поставлен антирекорд по количеству людей, заразившихся в течение суток – их оказалось более десяти тысяч.

Сейчас прогнозируется увеличение этого показателя до 20 000 в сутки, что побудило Киев заявить о новых ограничительных мерах. Адаптивный карантин был продлен до конца года. Также вводится карантин выходного дня, который должен позитивно повлиять на ситуацию с коронавирусом. Так, в субботу и воскресенье открытыми будут лишь аптеки и продуктовые магазины.

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