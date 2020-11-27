Фургон Lada Granta Prima стал платформой для карет «Скорой помощи» нового поколения. Оригинальную новинку продемонстрировала компания «Самотлор-НН» из Нижнего Новгорода, представители которой рассказали, что в компактном авто имеется все необходимое для перевозки пациентов, а также для оказания им первой медицинской помощи.

Создатели машины разработали специальный модуль, который пришел на смену грузовому фургону. В этом модуле вполне достаточно места для размещения больного, а также для стеллажей, на которых можно разместить любое оборудование. Также здесь установлены кресла для родственников и близких, которые будут сопровождать пациента.

В отсеке предусмотрены раздвижные двери в задней части, а также узкий вход сбоку, позволяющий при необходимости быстро получить доступ к пациенту.

Компания «Самотлор» не в первый раз выпускает автомобили «Скорой помощи». Несколько лет назад она уже представляла подобную машину, однако она относилась к классу C и могла применяться лишь для перевозки больного в медицинское учреждение.