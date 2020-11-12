Все российские пользователи iPhone получили возможность принять участие в международном тестировании игры The Witcher: Monster Slayer. Напомним, что это аналог нашумевших «Покемонов», однако теперь игроку предстоит не собирать неизвестных науке существ, а уничтожать почти настоящих монстров.

Это игра с дополненной реальностью, поэтому поиск потребуется производить в реальных локациях. Также придется обязательно учитывать время суток, чтобы найти нужного монстра в указанном месте. Помимо этого, игроку потребуется хорошо вооружиться магическими эликсирами и экипироваться для охоты на привидений.

Сообщается, что пока к тестированию привлекаются лишь пользователи iPhone. То есть, смартфонов, работающих под управлением iOS. Однако владельцам телефонов на Android не стоит беспокоиться – версия для них уже на подходе.