Александр Мясников, медик и ведущий, рассказал, что плохие сновидения могут указывать на наличие опасных болезней у человека.

Главврач вспомнил об одном пациенте, жаловавшемся на жуткие кошмары, в которых его заживо хоронят. Когда мужчина просыпался, он ощущал боль в области грудной клетки. После того как ему сделали ЭКГ, медработники диагностировали у него позднюю форму стенокардии. Промедление в лечении в данном случае могло привести даже к смерти.

Эксперт рассказал и о других заболеваниях, симптомами которых могут выступать жуткие сны. Речь идет о депрессии, об ухудшении работы печени и иммунитета, а также о посттравматическом синдроме. Иногда кошмары могут свидетельствовать о наличии у пациента опухоли головного мозга.