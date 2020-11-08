В связи с пандемией коронавируса многие россияне запасаются антибиотиками и начинают принимать их при малейших симптомах, напоминающих Covid. Телеведущий и врач Александр Мясников заявляет, что этого ни в коем случае делать нельзя. Антибиотики способны вызывать множество побочных эффектов, которые оказываются чрезвычайно вредными для здоровья.

По словам эксперта, некоторые антибиотики, такие, как «Гентамицин» и прочие, представляют собой ототоксичные препараты. Они оказывают негативное воздействие на слуховые рецепторы, из-за чего у человека развивается глухота. Вылечить ее потом не представляется возможным.

Глухоту провоцируют не только антибактериальные лекарства. Помимо них, Мясников назвал противогрибковые препараты. Если их принимать бесконтрольно, то можно лишиться слуха из-за воздействия таблеток на слуховой нерв. Подобное действие оказывают также такие лекарства, как «Фурасемид».

Чтобы избежать негативных последствий приема антибиотиков и прочих лекарств, необходимо использовать их только по назначению влача. Специалисты проводят обследование пациента и назначают ему только те препараты и в тех дозах, которые не способны нанести вред здоровью.