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В управлении СК РФ по Ленобласти сообщили о том, что мужчина избил свою жену до смерти, используя топор. Данный инцидент произошел в торговом комплексе во Всеволожске.

Согласно версии следователей, подозреваемый сначала открыл огонь по своей супруге из травматического пистолета, попав ей прямо в лицо. После этого он взял в руки топор и нанес жене несколько ударов тупой стороной. В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончалась еще до приезда медиков. Мужчина скрылся с места преступления.

Правоохранители в рамках оперативно-розыскных мероприятий смогли обнаружить подозреваемого, которым оказался 52-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанного. Мотивы убийства все еще неизвестны.

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