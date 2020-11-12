В управлении СК РФ по Ленобласти сообщили о том, что мужчина избил свою жену до смерти, используя топор. Данный инцидент произошел в торговом комплексе во Всеволожске.

Согласно версии следователей, подозреваемый сначала открыл огонь по своей супруге из травматического пистолета, попав ей прямо в лицо. После этого он взял в руки топор и нанес жене несколько ударов тупой стороной. В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончалась еще до приезда медиков. Мужчина скрылся с места преступления.

Правоохранители в рамках оперативно-розыскных мероприятий смогли обнаружить подозреваемого, которым оказался 52-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанного. Мотивы убийства все еще неизвестны.