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Специалистами Synchron была создана уникальная система «мозг-компьютер», которая связывает компьютерное устройство и человека с помощью сосудов без необходимости подключения мозговых имплантов.

При размещении дополнительных девайсов на поверхности или даже внутри головного мозга есть немалая вероятность нанести ему значительные повреждения. По этой причине исследователи решили воспользоваться электродами, поместив их в трубку и установив в кровеносные сосуды, ведущие к нужному органу. В результате новая технология не требует прямого контакта с мозгом, чтобы улавливать сигналы.

Работоспособность новой системы была испытана на двух пациентах, страдающих от бокового амиотрофического склероза. Они использовали данное устройство для отправки сообщений и поиска информации в Сети. Им потребовалось несколько недель на обучение, но вскоре они научились кликать мышью и передвигать курсор, применяя имплант.

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