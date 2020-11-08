Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На официальном сайте мэра Москвы появилась информация о том, как изменятся московские поликлиники.

Как сообщается, после проведения капитального ремонта в учреждениях не будет очередей к специалистам, которые работают по узкому направлению. Кроме того, будет проводиться более быстрая диагностика заболеваний благодаря новому оборудованию. Записаться на приём можно будет через сайт, а самые часто посещаемые врачи теперь будут располагаться на первых этажах.

Всего планируется провести капитальный ремонт 135 районных медучреждений в срок до конца 2023 года. В некоторых больницах ремонт уже был завершён.

Так, сообщается, что реконструкция была завершена в городской поликлинике №46 на улице Казакова. Здесь появилась стойка информации и табло с расписанием специалистов вместо регистратуры. Также в холле для посетителей организовали напитки и закуски, а в лифте теперь играет музыка.

Вам может понравиться

В Карабахе турецкая ракета ударила по танку Т-72, но последний уцелел

Появился видеоролик, на котором демонстрируется попадание турецкой ракеты по танку Т-72 армянских… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

ДРГ ВС Азербайджана, прорывающаяся к Шуши, попала в окружение

В новом репортаже видеоканала WarGonzo сообщили о том, что азербайджанский диверсионный отряд… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вера Брежнева продемонстрировала естественную красоту на новом фото

Певица Вера Брежнева поделилась «честной» фотографией на своей странице в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – ясно, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – переменная облачность, до -0 °C | Королев: погода, 8 ноября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 8 ноября – ясно, до 13 °C |