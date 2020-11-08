На официальном сайте мэра Москвы появилась информация о том, как изменятся московские поликлиники.

Как сообщается, после проведения капитального ремонта в учреждениях не будет очередей к специалистам, которые работают по узкому направлению. Кроме того, будет проводиться более быстрая диагностика заболеваний благодаря новому оборудованию. Записаться на приём можно будет через сайт, а самые часто посещаемые врачи теперь будут располагаться на первых этажах.

Всего планируется провести капитальный ремонт 135 районных медучреждений в срок до конца 2023 года. В некоторых больницах ремонт уже был завершён.

Так, сообщается, что реконструкция была завершена в городской поликлинике №46 на улице Казакова. Здесь появилась стойка информации и табло с расписанием специалистов вместо регистратуры. Также в холле для посетителей организовали напитки и закуски, а в лифте теперь играет музыка.