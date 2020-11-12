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Коронавирус не станет препятствием для проведения корпоративных новогодних мероприятий в столичных компаниях. Об этом сообщил Алексей Немерюк, который возглавляет московский департамент услуг и торговли. Он предупредил, что торжества разрешаются лишь при одном условии – соблюдении всех эпидемиологических правил.

Департамент порекомендовал планировать мероприятия таким образом, чтобы они были завершены в 23 часа. Кроме того, организаторы корпоративов либо рестораны, в которых они будут проводиться, должны обеспечить возможность для гостей придерживаться социальной дистанции. Количество гостей праздника не может быть больше 50 человек.

Немерюк заявил, что нарушение этих правил будет наказываться штрафами. Но если компания все организует на должном уровне, то сможет найти баланс между соблюдением карантинных мер и торжеством.

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