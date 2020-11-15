Беженцы, которые уезжают в Армению из Нагорного Карабаха, не смогли добраться до цели по главной автомобильной магистрали, которая по неизвестным причинам оказалась перекрытой. Поэтому им пришлось ехать по дополнительной дороге, пропускная способность которой не предусматривает столь интенсивного движения.

Именно по этой причине на дороге образовалась пробка в несколько километров. Машины едут в два потока – один из них направляется в Армению, а другой – в столицу НКР Степанакерт. Затор продвигается с очень низкой скоростью. Журналисты, которым пришлось также стоять в пробке, рассказали о том, что за 5 часов удалось преодолеть всего полтора километра.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что из Нагорного Карабаха в Армению намерены перебраться несколько десятков тысяч беженцев. Он также привел статистику по потерям в боевых действиях между Ереваном и Баку. Согласно имеющимся данным, на поле боя погибло 4 000 человек. Число раненых составило около 8 000.