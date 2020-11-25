Многодетные семьи, инвалиды, малоимущие слои населения больше всего пострадали от пандемии коронавируса. У многих из них нет денег даже на то, чтобы достойно встретить Новый год. Поэтому государство просто обязано оказать им посильную помощь.

Депутат Госдумы Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия», предложил один из вариантов такой помощи. Он считает, что всем малоимущим необходимо выплатить по 10 000 рублей к празднику. Особенно будут рады этим деньгам пенсионеры, которые из-за ограничительных мер вынуждены самоизолироваться и не выходить из дома.

В настоящий момент это предложение находится на рассмотрении правительства. Если оно примет решение о введении такой выплаты, она будет единовременной без какого-либо продления.