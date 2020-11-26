«Компетентные органы», направленные Минздравом РФ, выяснят все обстоятельства конфликта между врачом и пациенткой в Звенигороде. Сообщение об инциденте, заинтересовавшем ведомство, появилось в социальных сетях.

В нем 42-летняя жительница Подмосковья пожаловалась на заведующего отделением, которые ее якобы избил. Она рассказала, что попыталась выяснить у врача, кто будет заниматься ее случаем, связанным с подозрением заражения коронавирусом. Однако медик «отмахнулся» от нее, заявив, что у него нет времени на длительные разговоры. Когда пациентка проявила настойчивость, врач грубо затащил ее в ординаторскую, где нанес несколько ударов.

Сам завотделением отрицает факт избиения. Он заявляет, что это пациентка сперва пыталась на него кричать, чтобы получить ответ на свой вопрос, а затем ударила ногой в область паха. Проверка, инициированная Минздравом, должна выяснить, кто виноват, а кто прав в данном инциденте.