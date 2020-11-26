Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Компетентные органы», направленные Минздравом РФ, выяснят все обстоятельства конфликта между врачом и пациенткой в Звенигороде. Сообщение об инциденте, заинтересовавшем ведомство, появилось в социальных сетях.

В нем 42-летняя жительница Подмосковья пожаловалась на заведующего отделением, которые ее якобы избил. Она рассказала, что попыталась выяснить у врача, кто будет заниматься ее случаем, связанным с подозрением заражения коронавирусом. Однако медик «отмахнулся» от нее, заявив, что у него нет времени на длительные разговоры. Когда пациентка проявила настойчивость, врач грубо затащил ее в ординаторскую, где нанес несколько ударов.

Сам завотделением отрицает факт избиения. Он заявляет, что это пациентка сперва пыталась на него кричать, чтобы получить ответ на свой вопрос, а затем ударила ногой в область паха. Проверка, инициированная Минздравом, должна выяснить, кто виноват, а кто прав в данном инциденте.

Вам может понравиться

В Роспотребнадзоре назвали распространённые симптомы COVID-19 у детей

У детей, так же, как и у взрослых, чаще всего встречаются такие…

Амбулаторные больные COVID-19 смогут получать консультации врача на портале госуслуг

Новые правила амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом предполагают активное использование телемедицины. Теперь…

Создан предсказывающий развитие коронавируса у пациентов алгоритм

Эксперты политехнического института Ренселлера разработали систему искусственного интеллекта, которая предсказывает, как именно…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 ноября – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 ноября – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 26 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 26 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 26 ноября – небольшой дождь, до 5 °C |