Российское оборонное ведомство продемонстрировало карту Нагорного Карабаха, на которой указаны наблюдательные пункты. Именно на них будут размещаться бойцы миротворческих подразделений.

Комментируя эту карту, представители Минобороны рассказали, что всего таких пунктов будет шестнадцать. Их разделят между северной и южной зонами, на которые поделили территорию, подконтрольную НКР.

В Мардакерте и столице Нагорного Карабаха Степанакерте планируется разместить мотострелковые батальоны. Также неподалеку от Мартуни и на всей территории Агдамского р-на организуется регулярное патрулирование.

Напомним, что российские миротворцы введены в НКР на основании соглашения о мире, подписанного Москвой, Баку и Ереваном. Ранее представители Армии обороны НКР заявили, что не признают этого соглашения и намерены оставаться на своих позициях.