На днях по алжирскому ТВ показали тестовый запуск ракеты «Искандер», которая состоит на вооружении ВС страны. В этой связи издание Military Watch опубликовало статью об этом оружии и написало, почему его приобретают многие африканские страны.

По мнению американских экспертов, «Искандер» — это наиболее передовое вооружение, которое изготавливается в РФ. Ракета развивает фантастическую скорость в 5 Махов, из-за чего ее далеко не всегда успевают обнаружить системы ПВО. Также она позволяет наносить мощные удары, взрывная волна после которых уничтожает все живое на огромной территории.

Алжир заинтересовался этой ракетой довольно давно. Еще в 2011 году, когда Ливия предпринимала попытки напасть на него, власти предприняли комплексные меры по модернизации вооружения. Некоторые эксперты заявляют, что «Искандеры» находятся в Алжире с того времени, однако до сих пор это было секретной информацией.