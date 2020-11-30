Спреи для горла, а также таблетки, которые нужно рассасывать во рту, могут стать препятствием для проникновения коронавируса в дыхательные пути. Об этом рассказала известный медик и телеведущая Елена Малышева.

Она пояснила, что в подавляющем большинстве таких препаратов содержится хлорид цетилпиридиния. Данное вещество обладает высокими антисептическими свойствами, благодаря которым способно обеспечить защиту от коронавируса.

Малышеву поддержал и гость программы эпидемиолог Александр Горелов. Он заявил, что хлорид цетилпиридиния в течение шести часов способен снижать риск заражения коронавирусом. Он оказывает свое антисептическое воздействие на слюну, которая, как известно, является благотворной средой для размножения самых различных микроорганизмов. Таблетки или спрей предотвращают их попадание в дыхательные пути.

Также оба специалиста порекомендовали россиянам надевать перчатки и маски в общественных местах и стараться держаться на расстоянии 1,5-2 метра от других людей.