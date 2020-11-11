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Сразу несколько известных университетов провели исследование, чтобы выяснить, как недосыпание влияет на состояние психики. Выяснилось, что люди, которые спят очень мало, накапливают большое количество негативных и даже страшных воспоминаний. А они, в свою очередь, провоцируют сильный психологический стресс.

Чтобы подтвердить эту теорию, ученые привлекли к исследованиям 150 человек. Участники одной из них поднимались очень рано и спали лишь половину ночи, другой – не спали вовсе. Третья группы наслаждалась полноценным сном и именно с ее самочувствием по окончании эксперимента все оказалось в пределах нормы.

Участники двух других групп чувствовали себя гораздо хуже. Обследование показало, что та часть мозга, которая отвечает за эмоции, у них практически полностью перестала работать. Потому что вся активность сосредоточилась в области, отвечающей за страх. То есть, при недосыпании, мозг просто не успевает обработать страшные воспоминания, что негативно сказывается на психике.

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