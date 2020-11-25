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В течение следующих нескольких ночей растущая луна будет проходить мимо Марса в восточной части планеты.

Если вы не знаете, как найти Марс, ориентироваться можно будет по Луне. Диаграмма показывает расположение звезд на восток от Лондона в 17:00 по Гринвичу 25 ноября.

Несмотря на то, что прошло более месяца с момента максимального приближения и к Солнцу, и к Земле, Марс продолжает светиться ярко. Безошибочно его можно будет определить при ярком свете Луны. 25 ноября он будет освещен на 81,5%. За день до и в день после 25 ноября Луна все еще будет находиться близко от Марса. Ночное небо в эти дни позволит наблюдать за сменой положения и фазой Луны.

В южном полушарии пара будет доминировать на небе. Луна и Марс появятся над Рыбами, которые, в свою очередь, будут над созвездиями Пегаса и Андромеды.

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