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Российский исполнитель Леонид Агутин принял участие в международном конкурсе USA Songwriting Competition.

В конкурсе Агутин участвовал с песней «Just a Rainy Day». Как сообщается, она входит в его альбом La Vida Cosmopolita!, в который входит ещё десять других композиций. Альбом был представлен в этом году 27 марта.

Композиция, с которой Агутин участвовал в конкурсе, была записана совместно с Элом Ди Меолой – американским гитаристом. В записи остальных композиций также были задействованы представители других стран.

Всего в конкурсе 15 различных категорий. В прошедшую пятницу были представлены исполнители, занявшие в них первые места. Агутин завоевал первое место в категории «Мировые исполнители».

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