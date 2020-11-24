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В куриных яйцах содержатся все необходимые вещества, которые способны облегчить течение Covid-19. Кроме того, этот простой и доступный продукт хорошо защищает легкие от серьезных поражений, поэтому процесс выздоровления будет идти гораздо активнее.

О пользе употребления куриных яиц во время пандемии рассказала диетолог Маргарита Королева. Она пояснила, что в яичном желтке содержатся точно такие же жировые компоненты, как и в альвеолах легких. Они принимают участие в строительстве иммунных клеток, из-за чего яйца обязательно должны быть в рационе каждого человека.

Не меньшую пользу приносит и белок куриного яйца. Он участвует в строительстве иммуноглобулинов, которые, в свою очередь, эффективно борются с вирусом и создают серьезные препятствия для его распространения по дыхательным путям и всему организму.

В яйцах содержатся также витамины E и A. Первый является мощным антиоксидантам и не дает коронавирусу разрушать клетки. Второй же способствует образованию клеток-киллеров, уничтожающих возбудителя Covid-19.

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