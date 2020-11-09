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Ксения Собчак выступила в поддержку футболиста Артема Дзюбы, который на днях засветился в скандале после появившегося в Сети интимного видео с его участием.

На своей странице в Instagram телеведущая заявила, что следует не травить футболиста, а уголовно наказать тех, кто выложил видео с его участием. Собчак отметила, что видеозапись, конечно, могла кому-то не понравиться, но смешивать личное и общественное нельзя. Она задалась вопросом том, настал ли тот момент, когда из-за личного видео человек может лишиться работы.

Так, из-за скандала Дзюба был отстранён от нескольких предстоящих футбольных матчей. По словам тренера Черчесова, это решение было принято для того, чтобы оградить от излишнего негатива как самого Дзюбу, так и остальную команду. Это мнение Собчак позже опубликовала в своём Telegram-аккаунте.

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