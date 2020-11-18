читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на все достоинства средств ПВО, производимых Россией, необходимо признать, что они пока не в состоянии сражаться с новейшими ударными беспилотниками. Эксперты считают, что РФ нужно как можно скорее вносить изменения в комплексы противовоздушной обороны, чтобы угнаться за современными технологиями.

Напомним, что на вооружении ВС Армении стоят российские комплексы С-300, которые не сумели продемонстрировать эффективность против израильских и турецких дронов, которые активно использовал Азербайджан. При этом сами БПЛА оказались весьма грозным оружием.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе дроны уничтожали живую силу, а также наносили мощные удары по военным и инфраструктурным объектам. Сообщалось, что они также уничтожили один из комплексов С-300. Причем последний даже не сумел распознать угрозу. Эксперты надеются, что Россия сделает выводы и предпримет необходимые меры, чтобы устранить уязвимости систем ПВО.

Вам может понравиться

Китайский Су-57: раскрыты подробности о новом истребителе Пекина

Применительно к боевым самолетам эпитет китайский – это совсем не то же… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

New York Times: российские ВМС проявляют агрессию к американским рыбакам

Российские ВМС ведут себя слишком агрессивно по отношению к американским рыбакам у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Планы провокаторов сорвались в Карабахе из-за действий элитного спецназа из РФ

В состав российских миротворческих сил совсем не напрасно включили 31-ю Гвардейскую десантно-штурмовую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C |