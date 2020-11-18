Несмотря на все достоинства средств ПВО, производимых Россией, необходимо признать, что они пока не в состоянии сражаться с новейшими ударными беспилотниками. Эксперты считают, что РФ нужно как можно скорее вносить изменения в комплексы противовоздушной обороны, чтобы угнаться за современными технологиями.

Напомним, что на вооружении ВС Армении стоят российские комплексы С-300, которые не сумели продемонстрировать эффективность против израильских и турецких дронов, которые активно использовал Азербайджан. При этом сами БПЛА оказались весьма грозным оружием.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе дроны уничтожали живую силу, а также наносили мощные удары по военным и инфраструктурным объектам. Сообщалось, что они также уничтожили один из комплексов С-300. Причем последний даже не сумел распознать угрозу. Эксперты надеются, что Россия сделает выводы и предпримет необходимые меры, чтобы устранить уязвимости систем ПВО.