Альберт Ризванов, российский ученый, сообщил о том, что общее количество мутаций в коронавирусной инфекции превысило 500 штук.

Согласно его словам, прямо сейчас исследователям известно о полутысячи разнообразных мутациях в COVID-19. Однако ничего необычного в этом нет, так как все организмы постепенно мутируют в ходе эволюции. У вирусов это происходит быстрее по причине неразвитой генетической структуры. Как правило, мутации ослабляют болезнь, но делают ее более заразной.

На данный момент все зафиксированные мутации несильно влияют на свойства коронавируса, поэтому разрабатываемая против него вакцина все равно должна обеспечить людей должной защитой. Вакцина может стать бесполезной только в случае серьезного изменения штамма вируса.