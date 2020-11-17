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Применительно к боевым самолетам эпитет китайский – это совсем не то же самое, что плохой и некачественный. Напротив, КНР стремительно врывается в число лучших авиастроителей мира, часто превосходя в этой области даже США и Россию.

Когда-то давно достижением для китайской авиастроительной отрасли было копирование российского МиГ. Однако сейчас в ее активе имеется истребитель пятого поколения J-20, который многие эксперты уверенно называют одним из лучших, наряду с американскими F-35 или российскими Су-57.

Еще один самолет, разрабатываемый Китаем в настоящий момент – это бомбардировщик JH-XX. Эксперты издания The National Interest называют его чем-то средним между F-22 и тем же Су-57. А также уже сейчас считают угрозой и для F-35, и для Су-35.

Специалисты отмечают, что радиус действия этого самолета составит не менее 3 000 км, что является просто отличным показателем. Они также уверены, что на стратегический бомбардировщик будет установлен радар с АФАР, который считается сегодня наиболее современным решением.

Больше всего экспертов заинтересовало, что китайцы намереваются делать с двигателями. Сейчас точно известно, что на JH-XX будет использоваться два российских мотора. Однако цель КНР – производство своих турбин, не уступающих продукции из РФ. И глядя на стремительные темпы развития отрасли в Китае, можно предположить, что достижение этой цели – лишь вопрос времени.

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