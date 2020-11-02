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Комплексы видеофиксации, которые в ближайшее время будут работать на дорогах российской столицы, смогут распознать непристегнутый ремень безопасности у водителя авто. И в автоматическом режиме выписать ему штраф.

Сообщается, что новые комплексы уже прошли всевозможные проверки и готовы к работе. Все дело в том, что они тестируются с февраля сего года. Но работа в тестовом режиме не предполагала начисления штрафных санкций.

В этих комплексах применяются нейросети, которые дают возможность безошибочно распознать водителя с непристегнутым ремнем. Благодаря этому какие-либо погрешности в функционировании системы полностью исключены.

Московский департамент транспорта сообщил, каким образом будут работать камеры. По словам пресс-службы ведомства, они будут делать до 25 кадров всего за одну секунду. Которые затем будут проходить моментальную обработку посредством нейросети.

Каждый случай будет отдельно проверяться, а контролем работы оборудования займутся сотрудники управления ГИБДД. Выписанное постановление о начислении штрафа будет сопровождаться фотографией, подтверждающей, что водитель действительно нарушил правила.

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