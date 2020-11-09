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Автопроизводитель Bentley из Британии собирается уже через десять лет предлагать на рынке только электрические модели.

В информагентстве Guardian отмечают, что в 2030 году премиальный бренд перестанет продавать автомобили с обычными двигателями. Данную информацию журналисты получили от Эдриана Холлмарка, главы компании. Он отметил, что в течение следующих шести лет под люксовой маркой будут выходить только гибриды. Первый электрокар Bentley появится в 2025 году.

В СМИ напоминают, что данный бренд является одним из наиболее востребованных среди других премиальных марок. Его автозавод находится в Великобритании. Тут также сосредоточена вся основная деятельность компании, включая дизайнерские студии, конструкторские бюро и лабораторные комплексы.

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