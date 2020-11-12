По данным международной группы исследователей, сообщения об изменениях запаха и вкуса являются более ранними маркерами распространения инфекции SARS-CoV-2, чем текущие правительственные показатели. Исследователи также наблюдали, что количество сообщений об изменениях запаха и вкуса уже через пять дней после самоизоляции значительно сокращалось. Причем более быстрое снижение отмечалось в странах, которые приняли самые строгие меры изоляции.

«В ответ на пандемию COVID-19 правительства многих стран приняли решительные меры, чтобы не допустить переполнения своих отделений интенсивной терапии пациентами», – рассказывает Джон Хейс, профессор пищевых наук штата Пенсильвания. «Наше исследование показывает, что рост числа случаев внезапного изменения запаха и вкуса среди населения в целом может указывать на распространение COVID-19. Эти знания могут помочь лицам, принимающим решения, ввести важные меры на местном уровне или на более раннем этапе выявить новые вспышки. Также данная информация может использоваться для ослабления изоляции».

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые использовали данные опроса Global Consortium for Chemosensory Research – глобального краудсорсингового онлайн-исследования, проведенного на более чем 35 языках. В частности, команда изучила данные, которые были собраны с 7 апреля по 14 мая 2020 года, хотя набор участников исследования все еще продолжается.

Кроме того, команда изучила данные французского правительства, которое начиная с 7 мая 2020 года классифицирует различные географические области страны как красные или зеленые, в зависимости от распространенности COVID-19. По сравнению с зелеными зонами, красные характеризовались более высокой активной циркуляцией вируса, более высоким уровнем нагрузки на больницы и уменьшением возможностей для тестирования новых случаев.

Наконец, чтобы определить, могут ли самооценка потери запаха и вкуса служить ранним индикатором количества случаев COVID-19 и, следовательно, стресса в больнице, команда сравнила данные из Франции с данными из Италии и Великобритании, каждая из которых в разное время и с разной степенью строгости применяла меры изоляции.

«Наша основная цель состояла в том, чтобы проверить связь между самооценками изменений запаха и вкуса и показателями больниц, такими как госпитализации в связи с COVID, количество госпитализаций в реанимационные отделения и уровень смертности для каждого административного региона Франции за последние три месяца», – отмечает Вероника Переда-Лот, ведущий научный сотрудник Университета Поля Сабатье в Тулузе III во Франции. «Нашей вторичной целью было изучить временные взаимосвязи между пиком изменений запаха и вкуса у населения и пиком случаев COVID-19, а также применения мер изоляции».

В целом, команда обнаружила, что изменения запаха и вкуса лучше коррелировали с количеством госпитализаций COVID-19, чем текущие правительственные показатели Франции, которые зависят от соотношения вызовов скорой помощи при подозрении на COVID-19 и общих консультациях. В частности, исследователи обнаружили, что пик изменения запаха/вкуса наступил через четыре дня после введения мер изоляции. Напротив, правительственный индикатор, основанный на соотношениях, достиг пика через 11 дней после изоляции.

«Наши результаты согласуются с новыми данными, показывающими, что изменения запаха и вкуса, связанные с COVID-19, происходят в первые несколько дней после заражения», – отмечает Хейс. «Это предполагает, что самоотчеты об изменениях запаха и вкуса тесно связаны с перегрузкой больницы и являются ранними маркерами распространения инфекции SARS-CoV-2. Таким образом, можно отслеживать потенциальные вспышки и краткосрочную эффективность карантина».