Продукты, которые упали на пол, который совсем недавно вымыли, вполне можно поднимать и есть, не опасаясь заразиться какой-либо инфекцией. Но если пол грязный, то лучше просто выбросить еду.

Об этом рассказал инфекционист Илья Акинфиев. Он пояснил, что время, в течение которого продукты находятся на полу, не имеет никакого значения. Если поверхность идеально чистая, то бактерий на ней нет и не появится в течение нескольких минут. А на грязном полу микроорганизмы появятся на пище в считанные секунды.

Поэтому поднимая продукты с пола, стоит задуматься, сколько на его поверхности может быть бактерий. Они попадают на еду сразу же после ее падения. И если употреблять упавший продукт в пищу, можно подхватить серьезное заболевание. Или получить пищевое отравление, которое негативно отразится на состоянии внутренних органов.