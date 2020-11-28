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Врач Мария Мясникова, которая заведует инфекционными отделениями во второй клинической больнице Москвы, дала несколько полезных советов амбулаторным пациентам с Covid-19. Она порекомендовала пить более 2,5 литров воды, чтобы сбить повышенную температуру тела.

Кроме того, людям, которые лечатся от коронавируса дома, очень желательно отказаться от сильных физических нагрузок, чтобы не выматывать себя. Важно также заниматься дыхательной гимнастикой, которая позволит облегчить состояние при Covid-19.

Врач призвала пациентов чаще ложиться на живот, в так называемую «прон-позицию». По словам Мясниковой, она способна на пару процентов увеличить содержание кислорода в крови.

Наконец, нужно в обязательном порядке соблюдать все советы лечащего врача, которые даются обычно в полном соответствии с особенностями организма конкретного пациента.

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