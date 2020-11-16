Пандемия коронавируса развивается практически по той же схеме, что и эпидемия испанского гриппа в начале минувшего столетия. Последняя состояла из трех волн, которые точно также разделялись по сезонам. Об этом поведал иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, эпидемия испанки так же, как и нынешняя пандемия, началась весной. Затем летом количество случаев заражения уменьшилось, но всю осень, зиму и следующую весну бушевала вторая волна. Повторилась ситуация и после очередного летнего затишья.

Иммунолог объясняет схожесть двух эпидемий тем, что для их прекращения требуется коллективный иммунитет. Чем больше он развивается, тем меньше людей поражает болезнь. А со временем она вообще сходит на нет.

По мнению Болибока, самый простой способ прекратить пандемию коронавируса – это жесточайшие карантинные меры. Абсолютно все жители страны должны как минимум 14 дней изолироваться и не выходить из дома. Но реализовать подобную схему на практике довольно сложно. В то же время ее успешно применили Вьетнам, Китай и Южная Корея, где подобные проблемы с Covid отсутствуют.