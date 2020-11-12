Иммунолог Владимир Болибок рассказал о бессимптомном Covid-19, а также пояснил, почему его нельзя называть заболеванием. Специалист сообщил, что болезнь подразумевает наличие хоть каких-либо признаков.

Если Covid протекает без симптомов, то пациент даже не знает, что он болен. Потому что у него нет повышенной температуры, отсутствуют какие-либо болевые ощущения, воспалительные процессы и вообще любой дискомфорт. При этом у человека формируется иммунный ответ и он рискует заразиться в следующий раз лишь спустя несколько месяцев.

Иммунолог также отметил, что такое течение заболевания не представляет для пациента никакой опасности. Если отсутствует воспалительный процесс, значит нет никакого риска для внутренних органов. Человек знает, что он заражен, но на самом деле назвать его больным нельзя, так как никаких признаков болезни просто нет.

Напомним, что ранее сообщалось о возможности повторного заражения после бессимптомного Covid. При этом во второй раз течение болезни может быть гораздо тяжелее, чем в первый.