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Команда американских, итальянских и французских специалистов выяснила, что Sahelanthropus tchadensis, живший более 7 миллионов лет назад, в действительности не являлся гоминидом, поэтому не может считаться самым древним предком человека.

Окаменелости данного вида были найдены 19 лет назад в рамках раскопок, состоявшихся в пустыне Джураб, расположенной в Чаде. Исследователи изучили останки и заявили, что речь идет о прямоходящем гоминиде, то есть он является древнейшим предком современных людей. Однако уже тогда эти высказывания были подвергнуты критике со стороны многих специалистов. Сейчас же были найдены доказательства их неправоты.

Исследователи проанализировали бедренную кость человекоподобного существа и пришли к выводу, что оно не являлось прямоходящим, а перемещалось на 4-х конечностях, как гориллы. К тому же размеры зубов нельзя считать доказательством того, что данный вид относился к гоминидам, так как эти окаменелости могли принадлежать молодой самке.

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