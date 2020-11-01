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Глеб Глебов, хирург, работающий в госпитале под Уфой, где лечат пациентов с коронавирусом, на своей страничке в соцсети Instagram рассказал о лекарствах, которые противопоказаны при лечении COVID-19.

Согласно словам медика, при болезни для снижения температуры тела не следует пить традиционные жаропонижающие препараты вроде нурофена или аспирина, так как они способны снизить «защиту» организма. Если температура превысила 38 градусов, то необходимо употребить парацетамол.

Врач также посоветовал россиянам внимательно отнестись к использованию иммуностимуляторов и антибиотиков. Последние не способны повлиять на вирус, но зато могут убить полезные бактерии. Первые могут стать причиной цитокинового шторма, при котором иммунитет человека становится враждебным не только к вирусным, но и здоровым клеткам.

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  • Анна
  • 29.10.2020
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