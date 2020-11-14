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Родственники людей, умерших от Covid-19, теперь смогут достойно проводить их в последний путь и попрощаться на похоронах. Такую возможность обеспечивают гробы, которые помимо основной крышки, оснащаются еще и дополнительной, изготовленной из оргстекла.

Ранее такие гробы продавались только в столице, но сейчас они появились в продаже и в Воронеже.

Сообщается, что лакированные изделия премиум-класса, которые доставляются в город из столицы, обходятся в 18 000 рублей и дороже. Есть и альтернативный вариант, изготавливаемый воронежскими производителями. Выглядит он более скромно, но также имеет стеклянную крышку, а также долговечную обивку из льна. Стоимость таких гробов стартует с 9 тысяч рублей.

Напомним, что в Воронежской области за минувшие 24 часа коронавирус унес жизни 18 человек. Всего же с начала пандемии здесь умерло 599 пациентов.

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