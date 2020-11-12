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Ситуация с коронавирусом в отдельных областях страны вскоре может выйти из-под контроля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Помимо этого, она представила подробную статистику по коечному фонду, отведенному для пациентов с Covid-19.

Голикова рассказала, что в Еврейской и Ивановской АО, в Чувашской республике и в Хакасии уже занято 95 процентов имеющегося коечного фонда. Угрожающего уровня в 90 процентов достигли еще 17 российских регионов. А средний показатель по всей стране составляет больше 83%.

Весьма сложной остается и ситуация с распространением коронавируса. 35 регионов уже демонстрируют критичные показатели. Наиболее серьезные проблемы сейчас в Магаданской области, в столице России, а также в Туве и Калмыкии.

По мнению Голиковой, улучшить ситуация должна вакцинация с использованием препарата от центра «Вектор». Его испытания стартуют 15 ноября, но одновременно с этим вакцину намереваются запустить в оборот.

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