Ситуация с коронавирусом в мире сейчас такова, что лучшим местом для проведения новогодних праздников и приуроченных к ним каникул будет дом. Также имеет смысл отправиться за город на дачу и хорошо провести время в кругу семьи на свежем воздухе. Такую рекомендацию россиянам дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Для этой цели нужно не только пытаться изолироваться, но и соблюдать все установленные правила – тщательно мыть руки или даже обрабатывать их антисептиками, надевать маску и очки в общественных местах.

По словам госпожи Поповой, строгие карантинные правила действуют всего 7 дней. Если бы они были введены раньше, то ситуация могла бы уже стабилизироваться. Однако теперь нужно проявлять крайнюю осторожность и стараться держать социальную дистанцию.

Об отпусках за границей глава Роспотребнадзора высказалась в том духе, что сейчас можно без проблем выехать из России, но оказаться на изоляции за ее пределами. Чтобы этого не произошло, лучше пожертвовать путешествием и остаться на новогодние каникулы дома или на даче.