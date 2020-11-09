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В Хакасии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии коронавирус распространяется слишком стремительными темпами, поэтому необходимо принимать более жесткие меры, чтобы взять ситуацию под контроль. То же самое относится к Пензенской и Сахалинской областям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая прокомментировала статистику по представленным пяти регионам.

Помимо этого, госпожа Попова назвала еще несколько регионов, ситуация в которых близка к критической. Среди них – Забайкалье, Иркутская, Костромская и Архангельская области. По словам главы ведомства, здесь постоянно нарушаются правила карантина, а также практически полностью отсутствуют наказания за подобные нарушения.

Напомним, что обеспокоенность ситуацией с распространением Covid-19 ранее высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что в некоторых областях медицинские учреждения перестают справляться с повышенной нагрузкой.

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